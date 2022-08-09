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Губарева: освобожденные ВС РФ районы Николаевской области присоединят к Херсонской

Губарева: освобожденные ВС РФ районы Николаевской области присоединят к Херсонской
Федеральное агентство новостей

Населенные пункты Николаевской области, которые в ходе спецоперации были освобождены ВС РФ, будут административно присоединены к Херсонской области.

С таким заявлением выступила замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Екатерина Губарева. Она сообщила представителя СМИ, что в настоящее время готовятся указы о присоединении к Херсонской области освобожденных районов.

«Чтобы мы могли платить там пенсии, соцвыплаты, работать над тем, чтобы там появилась связь», — объяснила она.

Губарева добавила, что в некоторых населенных пунктах Николаевской области местные жители уже могут пользоваться услугами российской мобильной связи.

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