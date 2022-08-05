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Guardian: Западу нужно отказаться от поддержки Киева и Тайбэя

Guardian: Западу нужно отказаться от поддержки Киева и Тайбэя
Pallanuotovivo / CC BY-SA 4.0 / wikipedia.org

Продолжение поддержки Украины и Тайваня со стороны Запада чревато риском полномасштабной конфронтацию с Россией и Китаем. Об этом заявил журналист издания The Guardian Саймон Дженкинс.

Обозреватель указал, что политика США в отношении Тайваня выглядит двулично. Вашингтон на официальном уровне заявляет, что придерживается политики «одного Китая». Но при этом не отказывается от договоренности по поставкам вооружения Тайбэю.

Схожая ситуация наблюдается и на Украине. Запад твердит о необходимости «поражения России», однако это только ведет к более жесткому ответу Москвы.

 «Запад должен быть готов отступить», — сказал журналист.

Данная политика все больше похожа на имперские войны прошлых веков. В результате подобных действий, империи стали причиной гибели огромного количества людей по всему миру.

поддержка запада тайвань Украина
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