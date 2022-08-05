Guardian: Западу нужно отказаться от поддержки Киева и Тайбэя

Продолжение поддержки Украины и Тайваня со стороны Запада чревато риском полномасштабной конфронтацию с Россией и Китаем. Об этом заявил журналист издания The Guardian Саймон Дженкинс.
Обозреватель указал, что политика США в отношении Тайваня выглядит двулично. Вашингтон на официальном уровне заявляет, что придерживается политики «одного Китая». Но при этом не отказывается от договоренности по поставкам вооружения Тайбэю.
Схожая ситуация наблюдается и на Украине. Запад твердит о необходимости «поражения России», однако это только ведет к более жесткому ответу Москвы.
«Запад должен быть готов отступить», — сказал журналист.
Данная политика все больше похожа на имперские войны прошлых веков. В результате подобных действий, империи стали причиной гибели огромного количества людей по всему миру.