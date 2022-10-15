Guardian: Запад разрабатывает план борьбы с паникой на случай ядерной войны

Запад взялся за разработку плана действий на случай, если мир захлестнет паника из-за развязывания ядерной войны. Об этом сообщила газета The Guardian.
Журналисты подчеркивают, что вероятность применения ядерного оружия крайне мала. Однако эксперты начали рассматривать варианты предотвращения повсеместного хаоса.
В публикации указано, что западные страны сейчас пересматривают планы по оказанию чрезвычайной помощи, а также меры поддержки населения. Государства, которые будут как-либо участвовать в «подготовительных мероприятиях», не называются.