    В тренде

    Guardian сообщила о введении температурного лимита при использовании кондиционеров в Италии

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Guardian сообщила о введении температурного лимита при использовании кондиционеров в Италии

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    pixabay.com/PD

    Власти Италии приняли решение ввести ограничения на температуру кондиционеров, пишет Guardian.

    Со следующего месяца итальянцам нельзя будет устанавливать кондиционер ниже 25°C. А температура отопления в общественных зданиях в зимнее время года не должна быть выше 19°C. Как уточняет издание, нарушителям будут грозить штрафы в размере от 500 до 3000 евро.

    Соответствующая мера призвана помочь стране предотвратить нехватку газа и сэкономить электрическую энергию. Почти 50% объемов голубого топлива Италия получает именно из России.

    Европа намеревается ограничить импорт российского газа на фоне проведение спецоперации по денацификации Украины. Однако запасы сырья в европейских газовых хранилищах могут закончиться уже спустя шесть недель в случае прекращения поставок из России.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »