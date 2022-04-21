Guardian сообщила о введении температурного лимита при использовании кондиционеров в Италии

Со следующего месяца итальянцам нельзя будет устанавливать кондиционер ниже 25°C. А температура отопления в общественных зданиях в зимнее время года не должна быть выше 19°C. Как уточняет издание, нарушителям будут грозить штрафы в размере от 500 до 3000 евро.