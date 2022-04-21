Guardian сообщила о введении температурного лимита при использовании кондиционеров в Италии

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Власти Италии приняли решение ввести ограничения на температуру кондиционеров, пишет Guardian.
Со следующего месяца итальянцам нельзя будет устанавливать кондиционер ниже 25°C. А температура отопления в общественных зданиях в зимнее время года не должна быть выше 19°C. Как уточняет издание, нарушителям будут грозить штрафы в размере от 500 до 3000 евро.
Соответствующая мера призвана помочь стране предотвратить нехватку газа и сэкономить электрическую энергию. Почти 50% объемов голубого топлива Италия получает именно из России.
Европа намеревается ограничить импорт российского газа на фоне проведение спецоперации по денацификации Украины. Однако запасы сырья в европейских газовых хранилищах могут закончиться уже спустя шесть недель в случае прекращения поставок из России.