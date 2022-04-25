Guardian: антироссийские санкции привели к повышению арендной платы в Британии

Жительница Лондона в беседе с британским изданием рассказала, что ее домовладелец предупредил о повышении арендной платы с 675 фунтов до 825, а это — примерно 78 тысяч рублей. Девушка попыталась договориться о более приемлемой сумме, но хозяин сказал, что если она не заплатит, то будет выселена.