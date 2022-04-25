Подписывайтесь на новости RNT24 в
Обозреватели газеты The Guardian сообщили, что жители Британии массово жалуются на повышение арендной платы из-за повсеместного подорожания, вызванного многочисленными санкциями против России.
Жительница Лондона в беседе с британским изданием рассказала, что ее домовладелец предупредил о повышении арендной платы с 675 фунтов до 825, а это — примерно 78 тысяч рублей. Девушка попыталась договориться о более приемлемой сумме, но хозяин сказал, что если она не заплатит, то будет выселена.
Похожие истории привели жители других городов Британии. Как отметил члена профсоюза арендаторов Acorn Энни Каллум, хозяева квартир просто вынуждены повышать плату из-за роста цен на электричество, топливо и продукты.
Россия 24 числа приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ. Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начал введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.