«Гуаньча»: в Китае подняли на смех запрет ЕС на импорт российской нефти

Решение Евросоюза о частичном эмбарго на импорт российской нефти прокомментировали читатели китайского издания «Гуаньча».
На прошедшем в Брюсселе 31 мая внеплановом саммите представители стран — членов ЕС договорились о запрете 2/3 поставок российской нефти, который затронет морские перевозки. По словам главы Евросовета Шарля Мишеля, энергоресурс, поставляемый по трубопроводу под ограничение не попадает. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, заявил, что это «хорошее решение», так как его страна импортирует российскую нефть по трубопроводам.
Китайские читатели высмеяли решение Евросоюза, недоумевая, как европейцы назло России могут «наносить себе увечья».
«ЕС наносит себе увечья, чтобы доказать людям всего мира, что его мозги действительно промыты американцами»;
«Решили дожить только до октября? Именно тогда за Россией будет последнее слово»;
«Я наконец-то понимаю, как происходили некоторые забавные вещи в истории, ха-ха»;
«Почему бы не запретить всю российскую нефть и газ, или запретить все русское? Пусть тогда ЕС оборвет все отношения с Россией, а то так сплошное лицемерие»;
«ЕС не глуп, это просто шизофрения!»;
«Венгрия счастлива: она будет покупать российскую нефть по низкой цене и продавать ее соседям по высокой цене, получая большую прибыль. Конечно, это “хорошее решение”», — прокомментировали читатели «Гуаньча».
Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ. Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.