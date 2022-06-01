«Гуаньча»: в Китае подняли на смех запрет ЕС на импорт российской нефти

На прошедшем в Брюсселе 31 мая внеплановом саммите представители стран — членов ЕС договорились о запрете 2/3 поставок российской нефти, который затронет морские перевозки. По словам главы Евросовета Шарля Мишеля, энергоресурс, поставляемый по трубопроводу под ограничение не попадает. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, заявил, что это «хорошее решение», так как его страна импортирует российскую нефть по трубопроводам.