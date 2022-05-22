GT: США не смогут восстановить мировое доверие после заморозки российских активов

Обозреватели китайского портала Global Times заявили, что решение США заблокировать российские госактивы подрывает доверие иностранных инвесторов к американской финансовой системе.
«Вследствие односторонних санкций США заморозили активы, принадлежащие россиянам и их правительству, на десятки миллиардов. Если страна, преследуя свои корыстные политические интересы, готова в доли секунды отбирать государственные и частные иностранные счета, то никакие слова политиков не убедят зарубежных инвесторов в безопасности их капитала», — говорится в материале авторов их КНР.
По мнению обозревателей, Соединенные Штаты подписали приговор своей же финансовой системе, когда приняли решение заблокировать российские резервы путем односторонних санкций.
Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ. Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.