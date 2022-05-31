ГСУ СК по Петербургу проверит данные о подготовке к сносу дома Лапина

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о подготовке к сносу дома Лапина на Рижском проспекте в Петербурге, сообщает пресс-служба ведомства.
О сносе сообщили СМИ со ссылкой на представителей общественного движения в Северной столице. В сообщении говорилось, что здание было построено в 1840 году, оно имеет историческую и архитектурную ценность.
Бастрыкин потребовал предоставить доклад по ситуации. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СК.