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ГСУ СК по Петербургу проверит данные о подготовке к сносу дома Лапина

ГСУ СК по Петербургу проверит данные о подготовке к сносу дома Лапина
Russian Investigative Committee/via Globallookpress.com

 Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о подготовке к сносу дома Лапина на Рижском проспекте в Петербурге, сообщает пресс-служба ведомства.

О сносе сообщили СМИ со ссылкой на представителей общественного движения в Северной столице. В сообщении говорилось, что здание было построено в 1840 году, оно имеет историческую и архитектурную ценность.

Бастрыкин потребовал предоставить доклад по ситуации. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СК.

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