Грызун довел до отчаяния жительницу Салехарда

Жительница Салехарда столкнулась с проблемой, которую не может решить без кота. По ее дому, будто по собственному, разгуливает мышь. Об этом пишет сайт «Красный Север».
Женщина рассказала, что завести собственного пушистого охотника завести не может, поскольку живет на съемной квартире. И потому обратилась за помощью к землякам.
Пользователи Сети не остались в стороне и обратились к невольной соседке грызуна с советами. Те рассказали, что можно обратиться к волонтерам и взять зверя на передержку. Кто-то посоветовал купить клей для самостоятельной ловли мышей