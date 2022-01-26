Грызлов заявил об игнорировании Киевом предложений ЛНР и ДНР по Донбассу

Украина в очередной раз игнорирует предложения Донецкой и Луганской народных республик по дорожной карте урегулирования в Донбассе.

Киев не предоставил свою позицию относительно предложений ДНР и ЛНР. Об этом рассказал полпред России в контактной группе Борис Грызлов журналистам.

«В ходе заседания контактной группы и накануне в рабочих группах украинская сторона в очередной раз не предоставила свою позицию по проекту дорожной карты по всеобъемлющему политическому урегулированию конфликта, вынесенному Донецком и Луганском в октябре 2020 года, игнорируя их предложения и не допуская диалога Киева и Донбасса по политическому урегулированию, предусмотренного минскими соглашениями», — сказал он.

Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал позитивным сигналом возобновление переговоров в нормандском формате по урегулированию конфликта в Донбассе. Он отметил содержательность и сложность состоявшейся беседы. Стороны высказались за прекращение огня и задекларировали наличие разногласий в выполнении Минских соглашений, передает RT.

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