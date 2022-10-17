Грядут перемены: речь Путина в Кремле перевернула с ног на голову весь западный мир

Идеи президента России Владимира Путина становятся все более популярными среди лидеров и населения Запада, пишет газета The Washington Post. У США и их союзников уже не получается бороться со здравым смыслом, заявил директор Института новейших государств, политолог Алексей Мартынов в беседе с «Народными Новостями».
Согласно материалу американских журналистов, речь, которую президент РФ произнес в Кремле 30 сентября, произвела впечатление на многих государственных лидеров, перевернув с ног на голову весь западный мир. Главный посыл состоял в том, что грядут большие перемены, которые являются началом конца однополярного мира во главе с Вашингтоном.
«Это мысль здорового человека. Подобные мысли возникают в головах многих людей в мире. Ничего нового здесь нет. Путин говорит о простых вещах: о суверенитете, о течении истории, о тех, кто пытается эту историю остановить. Но они не правы, так как время остановить невозможно. Те, кто подобным образом себя позиционирует и действует, неумолимо останутся в прошлом», — отметил Мартынов.
По мнению политолога, слова Путина понятны всем. Соответственно, американские журналисты подчеркивают, что весь мир внимательно слушает президента России.
«Как бы не пытались западные политики изменить ситуацию, делая вид, что они ничего не слышат и не видят, получается все совсем наоборот. Запад беспокоится, что все больше людей разделяют идеи Путина, поэтому пытается что-то поменять. Но тем не менее, если бы данное явление было эпизодическим, то вряд ли американское СМИ об этом писало», — указал собеседник НН.
Мартынов утонил, что сейчас происходят попытки формирования онтологий (истинная картина мира — Прим. ред.).
«Сейчас идет серьезная борьба онтологий. В прямой логике развития противопоставить словам Путина нечего. Он говорит не потому что хочет донести какое-то сакральное знание, а, скорее, наоборот. Президент России озвучивает мысли множества людей. При этом западный политический класс понимает, что в реальности не может конкурировать с российским лидером. Но просто согласиться и умерить свою гордыню он также не может», — объяснил эксперт.
Именно поэтому западные политики, как богоборцы, пытаются выстроить контронтологию или противоположную картину мира, обратил внимание политолог. Но, чтобы она работала, нужно погрузить в процесс максимальное количество людей. Для этого используются разные способы, в первую очередь инструменты военной и прогрессивной пропаганды.
«Сначала они пытаются людей напугать, потом представить “абсолютное зло”, а затем настраивают новую картину мира, в которую все должны верить. Именно это происходит у нас на глазах. Но у Запада не очень получается все это провернуть. Именно об этом и пишут журналисты WP. Ведь сложно конкурировать со здравым смыслом», — констатировал Мартынов.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что заявление Путина о России и НАТО не на шутку испугало британцев.