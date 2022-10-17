Грядут перемены: речь Путина в Кремле перевернула с ног на голову весь западный мир

«Это мысль здорового человека. Подобные мысли возникают в головах многих людей в мире. Ничего нового здесь нет. Путин говорит о простых вещах: о суверенитете, о течении истории, о тех, кто пытается эту историю остановить. Но они не правы, так как время остановить невозможно. Те, кто подобным образом себя позиционирует и действует, неумолимо останутся в прошлом», — отметил Мартынов.