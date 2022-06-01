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«Грядут изменения»: Медведев рассказал о новых условиях, в которых оказались жители ДНР и ЛНР

«Грядут изменения»: Медведев рассказал о новых условиях, в которых оказались жители ДНР и ЛНР
Kremlin Pool/Global Look Press

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал жителей ЛНР и ДНР большой частью Русского мира и заявил, что теперь придется работать в новых условиях, сообщает РИА Новости.

«Грядут изменения», — добавил политик.

Россия начала прием в гражданство в упрощенном порядке детей-сирот из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также с Украины.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.

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