Грузовик сбил шестилетнего мальчика на велосипеде под Саратовом

На трассе под Саратовом произошло ДТП с участием шестилетнего мальчика: ребенок попал под колеса грузовика. После аварии малыша госпитализировали с травмами, передает региональное отделение пропаганды ГИБДД.
Инцидент произошел вечером 6 августа на подъезде к Балаковской атомной электростанции. Предварительно, мальчик на велосипеде переезжал дорогу в неположенном месте, когда на него наехал грузовик.
По данному факту организована проверка, которая поможет выяснить причины и обстоятельства случившегося. По ее итогам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.
Еще одна авария произошла ранее в Оренбургской области. Один из водителей не уступил дорогу другому автомобилю, что привело к столкновению. Пострадали два человека, сообщал телеканал «360».