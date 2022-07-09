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Грузовик переехал девушку-мотоциклиста на МКАД

Грузовик переехал девушку-мотоциклиста на МКАД
pxhere.com

Авария с участием грузовика и мотоцикла произошла на пятом километре МКАД. Об этом сообщили в управлении столичного ГИБДД.

По предварительной информации, мотоциклист потеряла управление над транспортным средством после чего ее переехал большегруз, ехавший в попутном направлении. От полученных травм девушка-мотоциклист скончалась на месте.

«Водитель мотоцикла не справилась с управлением при перестроении на срезе асфальта в месте проведения дорожных работ и произвела опрокидывание мотоцикла на проезжую часть», — говорится в сообщении.

На месте происшествия продолжают работу экстренные службы Москвы. Проводится служебная проверка для установления всех причин и обстоятельств для официального заключения.

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