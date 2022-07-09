Грузовик переехал девушку-мотоциклиста на МКАД

Авария с участием грузовика и мотоцикла произошла на пятом километре МКАД. Об этом сообщили в управлении столичного ГИБДД.
По предварительной информации, мотоциклист потеряла управление над транспортным средством после чего ее переехал большегруз, ехавший в попутном направлении. От полученных травм девушка-мотоциклист скончалась на месте.
«Водитель мотоцикла не справилась с управлением при перестроении на срезе асфальта в месте проведения дорожных работ и произвела опрокидывание мотоцикла на проезжую часть», — говорится в сообщении.
На месте происшествия продолжают работу экстренные службы Москвы. Проводится служебная проверка для установления всех причин и обстоятельств для официального заключения.