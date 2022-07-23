Грузовик насмерть сбил известного путешественника Пономарева под Саратовом

Владимир Пономарев обошел пешком почти всю Европу, Вьетнам, Китай, Малайзию, Лаос, Катар и Южную Корею. Всего за его плечами порядка 25 стран.

Смертельная авария произошла на 651-м километре федеральной трассы Р-21 «Каспий» М-4 «Дон». Мужчина двигался по обочине дороги на велосипеде. Внезапно его сбил грузовик. Полученные травмы оказались смертельными. Полиция устанавливает причины и обстоятельства случившегося.

Известный путешественник и шахматист Владимир Пономарев погиб в результате наезда грузовика в Лысогорском районе Саратовской области, сообщили на сайте областной федерации шахмат, где мужчина был директором.