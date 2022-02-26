Грузия не случайно выступила против антироссийских санкций

Грузия не случайно выступила против антироссийских санкций Мнение экспертов
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Отказ грузинских властей поддержать политику коллективного Запада по отношению к РФ и ввести против Москвы экономические санкции не является случайностью.

Практически сразу же после начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Соединенные Штаты и европейские страны заявили ужесточить санкционный режим против Москвы. Однако далеко не все поддержали это стремление. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили прямо заявил о том, что Тбилиси не собирается вводить в отношение России ограничительные меры, отметив, что такой шаг, прежде всего, ударит по грузинскому народу.

Такое положение вещей не должно вызывать удивления, сообщает ИА Regnum. Еще в 2016 году председатель комитета по международным отношениям парламента Грузии Тедо Джапаридзе заявил о том, что высокопоставленные грузинские чиновники выступают за нормальные отношения с Москвой. Такая позиция, по его словам, объясняется тем, что народы обеих стран схожи по менталитету, чего нельзя сказать про американцев и европейцев. Помимо этого, в Тбилиси есть осознание того, что РФ не планирует возрождение СССР и не собирается расширяться до границ Российской империи.

«Сейчас, когда Запад занят антироссийскими санкциями, никаких заявлений от Тбилиси не слышно. Было только заявление представителя официального Тбилиси о готовности восстановить авиасообщение с Россией. Грузия, точнее правящая партия «Грузинская мечта», движется, скорее, на север, чем на запад, что приведет к большим региональным переменам», – пишет обозреватель ИА Regnum Станислав Стремидловский.

 
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