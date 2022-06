Грузия, богемный Париж и мистическая Маньчжурия: 11 новых книг

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



Рассказываем о самых интересных книжных новинках — от нового романа автора “Петровых в гриппе” до мемуаров звезды парижского арт-круга XX века.

“Оккульттрегер”, автор Алексей Сальников (М.: АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2022) 18+

Новый роман автора одной из самых популярных книг последних лет “Петровы в гриппе и вокруг него”, получившей не только почти что всенародную любовь (по крайней мере, среди читающих), но и экранизацию — фильм по мотивам романа снял Кирилл Серебренников и даже участвовал с ним в конкурсе Каннского кинофестиваля.

В новой книге Алексея Сальникова все то же причудливое сплетение как бы магического реализма и уютной повседневности маленького уральского города, только в этот раз сверхъестественное вышло из-за кулис: главные герои романа — ангелы, бесы и ведьмы, три кита, на которых еще держится человечество. Ангелы похожи на бездомных, демоны прочно обосновались в соцсетях, а ведьмы, те самые оккульттрегеры, — посредники между сверхъестественными силами и людьми. Задача оккульттрегеров — поддерживать тепло в остывающих городах и беречь их от разрушительной энергии, чем и занята главная героиня Прасковья. Ей уже 200 лет, каждые четыре месяца она меняет внешность, скрывается от людей и дорожит лишь гомункулом — своим спутником и помощником, принявшим вид ребенка. Мирное течение жизни нарушается, когда гомункулу начинает угрожать опасность, что запускает цепочку событий, которые коснутся и херувима, и черта, и человека.

Роман, которому издатели приклеили ярлык “городское фэнтези”, конечно, больше чем просто фэнтези — перед нами сальниковское “прочтение мира”, его космология и попытка понять, где эта грань между реальным и ирреальным миром. В существовании последнего Сальников, кажется, не сомневается и описывает его так увлекательно, весело и симпатично, что ему хочется верить.

“Лисьи броды”, автор Анна Старобинец (М.: Рипол Классик, 2022), 18+

Лихо закрученный приключенческий роман, в котором сюжетных линий хватит на целый сериал от HBO (в несколько сезонов). Советский офицер, остзейский оккультист, старовер, беглый зэк, человек-тигр, лисы-оборотни, бессмертный даос Чжао и еще десяток главных и второстепенных героев оказываются на русско-маньчжурской границе в таинственном (и проклятом) местечке Лисьи броды. У каждого своя миссия: кто-то ищет потерянную любовь, кто-то — сверхъестественное оружие, чтобы захватить мир, а кто-то — лекарство, чтобы спасти ребенка. Истории героев развиваются так стремительно, что роман постоянно делает кульбиты от плутовского романа к мистическому триллеру, под конец превращаясь в детектив.

Интрига держится до конца, все-таки Старобинец — автор очень успешной серии “Зверский детектив”, которую, несмотря на очевидную “детскость” сюжета, запоем читали и взрослые, — благодаря ироничному стилю и многочисленным пасхалкам. В “Лисьих бродах” и с тем, и с другим тоже все в порядке: идеальный выбор, чтобы провалиться в книгу на несколько дней, как в детстве с какими-нибудь “Тремя мушкетерами”.

“Между нами” — опен-колл The Village и “Незнания”

Редакция The Village и независимого литературного журнала “Незнание” подвела итоги опен-колла на тему “Между нами”. Под расплывчатым названием скрывалась довольно строгая концепция: организаторов интересовали тексты на сложные темы, будь то миграция или домашнее насилие, и личный опыт авторов.

Опен-колл был объявлен незадолго до начала спецоперации и, ожидаемо, в итоге отразил события и эмоции последних месяцев — например, здесь есть текст о жизни в городе, в котором идут боевые действия, и эссе о сложных отношениях с русским языком. Есть и “универсальные” истории: о жизни с раком, детских травмах, любовных переживаниях и поисках собственной идентичности. По силе художественного высказывания тексты неоднородны, зато отражают самый разный эмоциональный опыт:

Личный опыт — один из самых важных форматов для The Village. Он фиксирует не факты, а переживания говорящего в связи с ними. Опен-колл мы объявили до событий в Украине, но решили не отменять его. В нем приняли участие авторы и авторки из Украины, Беларуси и российских регионов. Для публикации мы выбрали разные произведения, которые с помощью художественных средств осмысляют спектр чувств и эмоций от происходящего в наших странах,

— говорит главный редактор The Village Таня Симакова.

Тексты опен-колла можно прочитать здесь.

“Сердце бури”, автор Хилари Мантел, переводчица Марина Клеветенко (М.: Иностранка, Азбука-Аттикус, 2022), 16+

Хилари Мантел известна русскому читателю своими историческими романами о Томасе Кромвеле “Волчий зал”, “Внесите тела” и “Зеркало и свет” (за первые два Мантел получила по Букеровской премии). “Сердце бури” — ее первый роман, который вышел еще в 1992 году и только сейчас добрался до нас.

В центре сюжета — трое главных героев Французской революции, которой посвящена книга: Робеспьер, Дантон и Демулен. Их истории Мантел рассказывает от рождения до казни на эшафоте, в таких подробностях и с такой фактологической точностью, что перед читателем возникают не забронзовевшие революционеры из учебников истории, а вполне живые, несовершенные, но обаятельные герои, со своими достоинствами и пороками.

Тот случай, когда благодаря авторской любви к предмету можно и самому полюбить этот предмет.

“История моей жизни, рассказанная Алену Жоберу”, автор Дина Верни, переводчик Сергей Костин (М.: Garage, 2022), 18+

Дина Верни — из тех людей, которые успели прожить несколько жизней. Она родилась в Кишиневе в 1919 году, эмигрировала в Париж, где общалась с французской богемой и белоэмигрантской интеллигенцией, снималась в кино, выступала на сцене, позировала Анри Матиссу. В 15 лет Верни познакомилась с 73-летним художником и скульптором Аристидом Майолем — и стала его любимой натурщицей вплоть до его смерти. Во время Второй мировой войны присоединилась к Сопротивлению и помогала беженцам из Франции переправляться в Испанию: ее дважды арестовали, и после второго ареста она провела в тюрьме шесть месяцев. После смерти Майоля именно Верни стала хранительницей его наследия, а вскоре открыла и собственную галерею. В 1959 году Верни посетила Советский Союз и познакомилась с художниками-нонконформистами — Ильей Кабаковым, Эриком Булатовым и Владимиром Янкилевским, которых решила выставлять в Париже, открыв тем самым для зарубежной публики неофициальное советское искусство.

Это лишь основные вехи ее долгой и невероятной биографии, в которой было много исторических встреч и событий. Она ушла из жизни в 2009 году, успев оставить след в культурном контексте XX века, пусть и не получив широкой известности. Книга “История моей жизни” познакомит новых читателей с женщиной этой удивительной судьбы.

“Актриса”, автор Энн Энрайт, переводчица Вера Санина (М.: Синдбад, 2022), 16+

История о нежных, но сложных отношениях матери и дочери, славе, амбициях, семейных травмах и, конечно, любви. Нора всю жизнь пыталась понять свою знаменитую мать — актрису Кэтрин О’Делл, которая, как в той песне, “и даже за кулисами играла роль”. После ее смерти Нора решает написать о ней книгу воспоминаний: эта работа не только вскроет семейные тайны, но и позволит дочери увидеть мать в другом свете и лучше понять саму себя.

Помимо тонкой психологической истории, книга лауреатки Букеровской премии Энн Энрайт интересна детальным описанием театрального мира и тех страстей и иллюзий, что сопровождают жизнь каждого большого актера.

“Грушевая поляна”, автор Нана Эквтимишвили, переводчица Майя Мамаладзе (М.: Есть Смысл, 2022), 18+

Место действия — Тбилиси 90-х. Главной героине Леле — 18, она только что выпустилась из школы-интерната для детей с отставанием в развитии, но остается здесь, чтобы заботиться о младших, в том числе о девятилетнем Ираклии, которого скоро должна усыновить американская семья. Есть у Лелы и другая цель: она собирается убить учителя истории Вано и, отомстив, освободиться и забыть о том, что происходило за закрытыми дверями школы.

История о боли, травмах, сексуализированном насилии, взрослении, поисках себя и, в конечном счете, о надежде разворачивается в колоритных декорациях постсоветского, яркого и проблемного, Тбилиси. Кинематографичность прозы неслучайна: Нана Эквтимишвили — режиссер и сценарист, представительница грузинской новой волны в кинематографе, работы которой были отмечены международными наградами. Роман, вышедший в Грузии в 2016 году, тоже получил международное признание и даже вошел в лонг-лист Международной Букеровской премии.

“Тело каждого. Книга о свободе”, автор Оливия Лэнг, переводчица Светлана Кузнецова (М.: Ad Marginem, 2022), 18+

Британская писательница Оливия Лэнг работает в жанре теоретического автофикшена: свою историю она рассказывает через истории других, известных людей, и наоборот. Ее самая успешная книга “Одинокий город” исследовала феномен одиночества (после неудачного романа писательница осталась одна в чужом городе и в попытке справиться с травмой обратилась к опыту других “одиночек”), новая посвящена взаимосвязи телесности и свободы — как тело “участвует” в социальной и политической жизни человека, становится инструментом государства в борьбе с личностью и способом саморепрезентации для человека.

Лэнг рассказывает о различных аспектах телесности, от сексуального опыта до медицинского, и размышляет, как борьба за право распоряжаться собственным телом превращается в гражданскую борьбу, выливаясь в ЛГБТК-движение и Black Lives Matter, фемактивизм и другие общественные формы протеста.

Опыт своих отношений с телом в разные периоды жизни, от подросткового до зрелого возраста, Лэнг иллюстрирует историями писательницы и фем-иконы Сьюзен Зонтаг, психоаналитика Зигмунда Фрейда, певицы и гражданской активистки Нины Симон и других известных личностей, которые, как и она, стремились научиться понимать свое тело и принимать его.

“У Плыли-Две-Птицы”, автор Фланн О’Брайен, переводчица Шаши Мартынова. (СПб.: Подписные издания, 2022), 18+

Событие в мире “интеллектуальной литературы” — новый перевод знаменитого романа ирландского классика, шедевр модернизма, которым восхищались Джеймс Джойс, Сэмюел Беккет и Хорхе Луис Борхес. Роман вышел еще в 1939 году, но книга так и не дошла до читателя — в склад, где хранился тираж, попали немецкие бомбы. Роман переиздали только в 50-х, после чего и началось его постепенное закрепление в западном литературном каноне. В России этот роман выходил дважды, в разных переводах. Новое издание подготовила переводчица Шаши Мартынова, от других изданий книгу отличает не только точное следование авторской концепции (и пунктуации), но и подробный лингвокультурологический комментарий.

Сюжет для людей с крепким вестибулярным аппаратом: студент-гуляка пишет роман, главный герой которого — второсортный писатель — тоже пишет роман, настолько плохой, что персонажи романа решают “отомстить автору” и начинают писать свой роман с горе-автором в “главной роли”.

Благодаря такой сюжетной и стилистической изобретательности роман считают образцом метафикшена и шедевром протопостмодернизма. В книге О’Брайен “оторвался” по полной: здесь масса отсылок к средневековой литературе Ирландии и кельтскому фольклору, пародийные элементы и бесконечная игра со словами.

Лучшая книга, чтобы развить новые нейронные связи.

“Лариса Шепитько”, автор Олег Ковалов (СПб.: Сеанс, 2022), 16+

Лариса Шепитько ушла из жизни в 41 год и успела снять всего четыре фильма, но этого хватило, чтобы войти в пантеон отечественного и мирового кино и стать классиком, на работах которого теперь учатся студенты всех киношкол. Книга киноведа Олега Ковалова — признание в любви творчеству Шепитько, эссе, в котором есть место и анализу ее фильмов, и почти дневниковым размышлениям о природе таланта режиссера.

Хорошее подспорье для зрителя, открывшего для себя работы Шепитько и нуждающегося в том, чтобы “поговорить” с кем-то об этом.

“Ползут, чтоб вновь родиться в Вифлееме”, автор Джоан Дидион, переводчица Елена Смотрова (М.: No Kidding Press, 2022), 18+

Джоан Дидион — американская писательница, которую ставят в один ряд с Хантером Томпсоном и Труменом Капоте и называют одной из основоположниц “новой журналистики” — той, которая фиксирует речь героев, включает диалоги, авторскую позицию и другие приемы “большой литературы”. “Ползут, чтоб вновь родиться в Вифлееме” — сборник эссе, написанных в 1960-е и рассказывающих об Америке того времени с ее хиппи и наркотиками, новыми технологиями, финансовым кризисом, войной во Вьетнаме и политическими интригами.

Героями историй Дидион становятся не только известные люди, от миллиардера-затворника Говарда Хьюза и певицы и активистки Джоан Баэз, но и сама Америка во всем ее многообразии — от Лас-Вегаса до Нью-Йорка. Здесь много географии — улиц, зданий и забегаловок, бытовых деталей и других примет времени, из которых и складывается панорама страны с почти что 3D-эффектом.

Благодаря этим очеркам с ярким индивидуальным стилем Дидион сделала себе имя в американской публицистике (она писала для Vogue, Life, Esquire, The Saturday Evening Post, The New York Times), а позже выпустила и несколько книг: за автобиографический роман “Год магического мышления”, посвященный осмыслению утраты после смерти мужа, писательница получила престижную Национальную книжную премию.