Грузинские наемники на Украине столкнулись с дефицитом патронов для снайперских винтовок

Ранее в беседе с изданием «La Presse» бывший канадский пиар-снайпер по прозвищу Вали отмечал, что иностранным наемникам приходится заниматься самообеспечением. Они были вынуждены самостоятельно выяснять, где можно получить оружие, а также где раздобыть боеприпасы или необходимое снаряжение.