Наемники из Грузии, сражающиеся на стороне ВСУ, а также украинские снайперы, столкнулись с острой нехваткой боеприпасов для винтовок 338 калибра, рассказал один из грузинских бойцов Вано Надирадзе.
По его словам, в виду дефицита таких патронов наемники вынуждены самостоятельно покупать их у неравнодушных граждан. Украинские войска не оказывают иностранцам адекватной помощи в обеспечении всем необходимым.
Ранее в беседе с изданием «La Presse» бывший канадский пиар-снайпер по прозвищу Вали отмечал, что иностранным наемникам приходится заниматься самообеспечением. Они были вынуждены самостоятельно выяснять, где можно получить оружие, а также где раздобыть боеприпасы или необходимое снаряжение.