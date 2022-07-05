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Грузинские наемники на Украине столкнулись с дефицитом патронов для снайперских винтовок

Грузинские наемники на Украине столкнулись с дефицитом патронов для снайперских винтовок
Федеральное агентство новостей

Наемники из Грузии, сражающиеся на стороне ВСУ, а также украинские снайперы, столкнулись с острой нехваткой боеприпасов для винтовок 338 калибра, рассказал один из грузинских бойцов Вано Надирадзе.

По его словам, в виду дефицита таких патронов наемники вынуждены самостоятельно покупать их у неравнодушных граждан. Украинские войска не оказывают иностранцам адекватной помощи в обеспечении всем необходимым.

Ранее в беседе с изданием «La Presse» бывший канадский пиар-снайпер по прозвищу Вали отмечал, что иностранным наемникам приходится заниматься самообеспечением. Они были вынуждены самостоятельно выяснять, где можно получить оружие, а также где раздобыть боеприпасы или необходимое снаряжение.

ВСУ наемники Украина
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RusNewsToday24
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