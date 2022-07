Грузинская приправа из бархатцев: как ее приготовить

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



Шафран — самая дорогая пряность в мире, которая добавляется в блюда в минимальном количестве. Она дарит бесподобный аромат, и его невозможно спутать ни с каким другим. Но в кулинарии активно используют и имеретинский шафран, пряность родом из Грузии, которую готовят не из крокуса, а из бархатцев. Она имеет сильный цветочный аромат, превращающий блюда во что-то фантастическое! И лучше всего то, что приправа из бархатцев очень простая в приготовлении.

Даже начинающей хозяйка сможет высушить цветы и превратить их в пряность, которая обязательно пригодится на кухне. Читайте в нашей сегодняшней статье, как использовать эту специю.

Приправа из бархатцев: ее польза и применение

Положительное воздействие на организм

© Depositphotos

Такие цветы, как бархатцы содержат много полезных веществ. Они благоприятно воздействуют на организм человека, повышая его тонус. Приправа из этих цветов способствует укреплению стенок сосудов. К тому же она предупреждает развитие варикозной болезни. Такая пряность позволяет нормализовать обменные процессы и стабилизировать работу нервной системы. Потому регулярное ее употребление положительно сказывается на общем самочувствии.

Пошаговая инструкция приготовления

© Depositphotos

Для приготовления приправы из бархатцев необходимо собрать и высушить цветы. Не стоит оставлять чашелистики. Отделите их руками или срежьте ножницами. Сушите бархатцы не на палящем солнце, а в тени. Подвесьте цветки, нанизав на толстую нитку, или разложите на противне. Как только бархатцы высохнут, пересыпьте их в ступку и перетрите вручную. На этом этапе вы можете воспользоваться и кофемолкой.

Применение в кулинарии

© Depositphotos

В связи с тем, что эта пряность обладает потрясающим ароматом, ее часто используют в приготовлении различных блюд. Замаринованное мясо и рыба с добавлением имеретинского шафрана получаются просто восхитительным! Также эту приправу используют при замешивании теста. Ведь тогда оно приобретает приятный оранжевый оттенок без химических красителей. Ну, и без заготовок на зиму здесь не обошлось. В литровую банку достаточно добавить 1 сушеный цветок — и никакие другие специи больше не нужны. Маринованные овощи с такой пряностью выходят поразительно вкусными!

Рецепт оригинального печенья с бархатцами

© Depositphotos

Необходимые ингредиенты:

4 яйца

100 г сахара

1 ч. л. сушеных бархатцев

4 ст. л. сливочного масла

100 г пшеничной муки

Способ приготовления:

Отделяем желтки от белков. Взбиваем белки до плотной устойчивой пены. Смешиваем сушеные бархатцы с сахаром, а затем растираем полученную смесь со сливочным маслом. Добавляем желтки и тщательно всё перемешиваем. Вводим пшеничную муку и взбитые белки. Тщательно всё вымешиваем. Переливаем тесто в формочки, смазанные сливочным маслом. Отправляем в разогретую до 170 градусов духовку и выпекаем до румяности.

Вам, несомненно, стоит попробовать приготовить эту пряность самостоятельно. Только помните, что приправа из бархатцев имеет противопоказания. Ее нельзя употреблять в пищу аллергикам, беременным, детям до 5 лет и тем, кто страдает заболеваниями кожи и органов ЖКТ. Если вы не относитесь к этим категориям людей, наслаждайтесь блюдами с ароматной пряностью, сделанной в домашних условиях.

