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Грузчик украл у двух пассажиров 21 млн рублей в Шереметьево

Грузчик украл у двух пассажиров 21 млн рублей в Шереметьево
pxhere.com

Крупная кража совершена в аэропорту Шереметьево. По подозрению в преступлении задержан 35-летний грузчик, сообщил Telegram-канал Shot.

Злоумышленник укладывал чемоданы пассажиров, летевших из Москвы в Бишкек. Он решил посмотреть, что ценного лежит в багаже. В одном чемодане мужчина нашел 10 миллионов рублей, а в другом – 11 миллионов. 

Недавно в том же аэропорту пассажир лишился 6,4 тысячи долларов. Их забрала бортпроводница, изучив содержимое оставленного потерпевшим портмоне, сообщило издание РИАМО

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