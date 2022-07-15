Грузчик украл у двух пассажиров 21 млн рублей в Шереметьево

Крупная кража совершена в аэропорту Шереметьево. По подозрению в преступлении задержан 35-летний грузчик, сообщил Telegram-канал Shot.
Злоумышленник укладывал чемоданы пассажиров, летевших из Москвы в Бишкек. Он решил посмотреть, что ценного лежит в багаже. В одном чемодане мужчина нашел 10 миллионов рублей, а в другом – 11 миллионов.
Недавно в том же аэропорту пассажир лишился 6,4 тысячи долларов. Их забрала бортпроводница, изучив содержимое оставленного потерпевшим портмоне, сообщило издание РИАМО.