Грушко: РФ предупреждала о «взрывоопасности» вопроса о возможном членстве Украины в НАТО

Россия предупреждала, что вопрос с членством Украины в Североатлантическом альянсе «рано или поздно взорвется», заявил замглавы российского МИД Александр Грушко.

Дипломат добавил, что расширение НАТО ухудшало безопасность самого военно-политического блока. Грушко отметил, что Запад возомнил себя победителем в холодной войне, который может устанавливать свой миропорядок.

Ранее в Сирии заявили, что действия Альянса могут привести к новой гонке вооружений. В сирийском МИД также осудили США за разжигание кризиса на Украине.

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