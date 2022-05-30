Группу пьяных мужчин задержали за избиение прохожего у парка Победы в Петербурге

По предварительным данным, в полицию доставили повара, таксиста, электромонтажника и двух безработных. Всем фигурантам от 29 до 31 года. По версии следователей, злоумышленники избили 23-летнего прохожего. Пострадавшего госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и различными ушибами.