Группировка Starlink расширяется. Первая ступень Falcon 9 совершила рекордный 12-й полёт

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Вчера была запущена ракета Falcon 9 со станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде, которая доставила на орбиту 53 интернет-спутника SpaceX Starlink. Это был 12-й старт для этой первой ступени Falcon 9, которая установила рекорд повторного использования SpaceX. Ожидается, что это будет не последний полет ракеты-носителя.

Примерно через 8,5 минут после старта первая ступень совершила безопасную посадку на беспилотный корабль SpaceX Just Read The Introduction, который находился в Атлантическом океане у побережья Флориды.





Тем временем вторая ступень Falcon 9 продолжила доставку спутников Starlink на орбиту. 53 спутника выведены на свою парковочную орбиту, как и планировалось, о чём сообщил основатель и генеральный директор SpaceX Илон Маск примерно через час и 20 минут после старта.

Starlink предоставляет интернет-услуги клиентам по всему миру, в том числе и на Украине. Вчера министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров подтвердил, что спутниковым интернетом от Starlink в итоге смогут пользоваться все жители этой страны.

На сегодняшний день SpaceX запустила более 2300 спутников Starlink , но планирует запустить еще больше. Согласно документам, поданным компанией, сеть следующего поколения может состоять из 30 000 космических аппаратов.