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Группировка «Отважные» показала на видео новые «подарки» от ВСУ

Федеральное агентство новостей
Федеральное агентство новостей

Российские добровольцы из группировки «Отважные» продемонстрировали в Сети украинское вооружение, полученное в качестве трофеев.

Сообщается, что в этот раз им удалось захватить шведский одноразовый противотанковый реактивный гранатомет АТ-4 и украинский противотанковый ракетный комплекс «Стугна-П». Видео с вооружением опубликовано в Сети.

Бойцы группировки «О» прибыли в ЛДНР для участия в спецоперации ВС РФ со всей России. Им удается не только захватывать новые трофеи украинского оружия, но и быстро осваивать их и применять на практике против солдат ВСУ.

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