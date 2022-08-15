Группировка «Отважные» показала на видео новые «подарки» от ВСУ

Российские добровольцы из группировки «Отважные» продемонстрировали в Сети украинское вооружение, полученное в качестве трофеев.
Сообщается, что в этот раз им удалось захватить шведский одноразовый противотанковый реактивный гранатомет АТ-4 и украинский противотанковый ракетный комплекс «Стугна-П». Видео с вооружением опубликовано в Сети.
Бойцы группировки «О» прибыли в ЛДНР для участия в спецоперации ВС РФ со всей России. Им удается не только захватывать новые трофеи украинского оружия, но и быстро осваивать их и применять на практике против солдат ВСУ.