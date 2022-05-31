Группа юных хулиганов избила молодую пару в петербургском саду Сан-Галли

Инцидент произошел на Лиговском проспекте в саду Сан-Гали. Злоумышленники подошли с ножом к молодым людям и угрожая распылили в лицо девушки газовый баллончик, а 19-летнего жителя Новгородской области избили по спине и ребрам. По факту преступления возбуждено уголовное дело. У задержанных изъяли предметы, доказывающие их причастность к инциденту. Фигурантам от 14 до 18 лет.