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Группа “Тату” воссоединяется: Лена Катина и Юлия Волкова осенью выступят в Минске

Группа "Тату" воссоединяется: Лена Катина и Юлия Волкова осенью выступят в Минске

Юлия Волкова и Лена Катина

Похоже, воссоединение легендарной группы “Тату” все же состоится: сегодня солистка коллектива Лена Катина опубликовала анонс сборного концерта, который 3 сентября пройдет на стадионе “Динамо” в Минске. На афише она запечатлена вместе с Юлией Волковой.

На странице организатора концерта говорится, что “Тату” станут хедлайнером шоу, где выступят также Мот, Люся Чеботина, DJ Smash и Дана Соколова.

Это первое появление фотографии Волковой на странице Катиной за долгое время. Девушки в последние годы не общались, не встречались они даже на съемках прошлогоднего выпуска проекта “Осторожно: Собчак”, посвященного “Тату”.

Группа произвела революцию в российском шоу-бизнесе в 2000 году своим эпатажным клипом “Я сошла с ума”, где юные солистки целовались в школьной форме. Такую концепцию придумал продюсер Иван Шаповалов.

“Тату” добились мировой популярности, возглавив хит-парады не только России, но и Австралии, США, Германии, Великобритании и других стран. В 2003 году группа заняла третье место на “Евровидении”.

Распалась группа в 2011-м. С тех пор вместе девушки выступали только по особым поводам — например, на открытии Олимпиады в Сочи.

Не раз возникали слухи о воссоединении, но каждый раз информация не подтверждалась. Осенью 2021-го Катина анонсировала на весну 2022-го “официальный трибьют “Тату”, где должны были принять участие она и Волкова, однако поклонники так и не дождались реюниона.

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