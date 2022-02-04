Группа «Тату» воссоединилась в аниме-клипе

Группа «Тату» воссоединилась в аниме-клипе Новости
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Режиссер группы «Тату» Сергей Галоян опубликовал клип, в котором образы вокалисток предстали в стиле аниме.

Галоян создал новый трек в стиле 90-х. Он по звучанию похож на ту музыку, которые режиссер писал для «Тату». Ему было важно воссоздать стиль группы и сделать его хитом сейчас. Трек не имеет слов и ограничивается лишь мелодией.

Аниме-клип под руководством Софии Rikani создавала команда из 17 российских художников. Они изобразили в клипе альтернативную реальность, в которой группа не распадалась. Клип демонстрирует дружбу, любовь и приключения в космосе.

Режиссер на своей странице в Instagram отметил, что во всем мире ждут возвращение культового дуэта на сцену, и он с Rikani придумал, как это осуществить. Клип «Sargas» подписан как первая глава, что вселяет надежду на продолжение проекта. Об этом информирует monavista.ru.

Ранее издание URA.RU сообщало, что в ноябре минувшего года вышел трибьют-альбом группы t.A.T.u «200 по встречной». Ремейки на песни «Тату» записали более двадцати популярных артистов.


 
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