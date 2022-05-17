Группа российских журналистов попала под обстрел ВСУ в освобожденной Новозвановке

Журналисты и их информация в условиях кризиса являются ценными для жителей Украины. Чаще всего они не могут получать сведения из российских источников, так как они блокируются властями страны. Так, недавно сообщалось, что в Одессе подвергают местных жителей физическому насилию за пророссийскую информацию в телефонах и мессенджерах граждан, передает телеканал «360».