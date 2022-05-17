Группа российских журналистов попала под обстрел ВСУ в освобожденной Новозвановке

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Группу российских журналистов, посетивших населенный пункт Новозвановка в ЛНР, обстреляли украинские боевики. О происшествии сообщил официальный представитель Народной милиции республики Иван Филипоненко.
Новозвановка расположена к югу от Попасной. Ранее Филипоненко сообщил, что территория была освобождена от украинских националистов, передает РИА Новости.
«Во время работы в населенном пункте Новозвановка съемочная группа пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР, корреспондент ВГТРК Николай Долгачев и корреспондент МИЦ “Известия” Алексей Полторанин попали под минометный огонь украинских силовиков», — уточнил он.
Один из осколков застрял в бронежилете сопровождающего журналистов бойца, добавил представитель Народной милиции. Однако пострадавших в результате обстрела нет.
Журналисты и их информация в условиях кризиса являются ценными для жителей Украины. Чаще всего они не могут получать сведения из российских источников, так как они блокируются властями страны. Так, недавно сообщалось, что в Одессе подвергают местных жителей физическому насилию за пророссийскую информацию в телефонах и мессенджерах граждан, передает телеканал «360».