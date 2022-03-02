Группа «Мумий Тролль» больше не будет выступать с концертами

Группа «Мумий Тролль» больше не будет выступать с концертами Новости
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Советская и российская рок-группа «Мумий Тролль» заявила о прекращении концертной деятельности.

В официальном Instagram-аккаунте группы появилась фотография с ее лидером — Ильей Лагутенко и сообщение, в котором говориться о прекращении концертной деятельности «Мумий Тролля». Текст написан на русском и продублирован на английском языках.

«Мы приняли решение остановить нашу концертную деятельность. Более двух десятков лет нашей работой было писать песни, которые объединяли слушателей России, Украины и других стран. "Музыка сорвалась"», — написано в посте.

После этого идет текст, в котором от лица рок-группы заявляется, что они хотят мира, после чего им придется начать все с чистого листа и тогда музыка пригодится.

 
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