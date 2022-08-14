Группа Little Big продолжает зарабатывать в России, не сумев покорить Америку

Творческие планы музыкального коллектива Little Big в Америке лопнули как мыльный пузырь. Солисты группы Илья Прусикин и Софья Таюрская по-прежнему привязаны к России, зарабатывая лишь на родине, пишет CTNews.
После начала спецоперации по защите Донбасса, Little Big осудили это решение и покинули Россию, отправившись прямиком за океан. Музыканты надеялись продолжить творческую карьеру, открыв продажи на свои выступления в США.
Заокеанская публика не проявила интереса к творчеству российских артистов: организаторы отменили концерты, поскольку продали слишком мало билетов.
Теперь Прусикину и Таюрской ничего не остается, кроме как продолжать зарабатывать в России. Поскольку их концертная деятельность на родине более невозможна, они получают доход лишь от продажи мерча — брендированных предметов одежды и других сувениров.
Несмотря на утрату значительной части дохода, пока у музыкантов из Little Big хватает средств, чтобы снимать квартиру в Лос-Анджелесе с видом на Голливудские холмы. Недавно в гостях у сбежавших звезд побывала певица Клава Кока, показав подписчикам, как живут «знаменитости в бегах».