Группа Little Big отменила гастрольный тур по России

Группа Little Big

Группа Little Big, участники которой выступили против военной спецоперации РФ на Украине и уехали в США, объявила об отмене своего концертного тура по России. Об этом музыканты объявили в своем официальном инстаграме*.

Братья и сестры. К сожалению, в силу текущих обстоятельств проведение нашего российского тура We Are Little Big, заявленного в прошлом году, не представляется возможным. Очень ждем следующей встречи. И помните, что мы всегда любили, любим и будем любить свою Родину и вас! — говорится в сообщении.

С августа по декабрь 2022 года у коллектива планировалось почти 30 выступлений по России, включая большие концерты в Москве и в Санкт-Петербурге. В июне участники группы Little Big представили клип на свою новую песню Generation Cancellation, в которой выступили против военной спецоперации РФ на Украине.

Эта песня — крик души, это наш манифест. Мы выразили мнение, и если оно кому-то не понравится — окей. Это же наше мнение. И здесь дело не в заработке и не в накоплении аудитории. Мы не планируем становиться политическими активистами, но в данном контексте времени мы считаем себя обязанными высказаться. Это касается уже не политики, это чисто человеческое, — рассказал лидер группы Илья Прусикин в интервью русской службе издания BBС (заблокировано в России).

Ранее издание “Фонтанка” опубликовало список нежелательных артистов, который распространяется среди российских организаторов концертов. В него попали музыканты, которые выступили против спецоперации, многие из них уехали за границу.

Кроме того, ранее стало известно, что концертные агентства начали включать в контракты с артистами пункт о запрете политических высказываний со сцены.

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией