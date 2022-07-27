Культура0

Группа Little Big отменила гастрольный тур по России

Группа Little Big отменила гастрольный тур по России

Новости





554


Группа Little Big

Группа Little Big, участники которой выступили против военной спецоперации РФ на Украине и уехали в США, объявила об отмене своего концертного тура по России. Об этом музыканты объявили в своем официальном инстаграме*.

Братья и сестры. К сожалению, в силу текущих обстоятельств проведение нашего российского тура We Are Little Big, заявленного в прошлом году, не представляется возможным. Очень ждем следующей встречи. И помните, что мы всегда любили, любим и будем любить свою Родину и вас! — говорится в сообщении.

С августа по декабрь 2022 года у коллектива планировалось почти 30 выступлений по России, включая большие концерты в Москве и в Санкт-Петербурге. В июне участники группы Little Big представили клип на свою новую песню Generation Cancellation, в которой выступили против военной спецоперации РФ на Украине.

Эта песня — крик души, это наш манифест. Мы выразили мнение, и если оно кому-то не понравится — окей. Это же наше мнение. И здесь дело не в заработке и не в накоплении аудитории. Мы не планируем становиться политическими активистами, но в данном контексте времени мы считаем себя обязанными высказаться. Это касается уже не политики, это чисто человеческое, — рассказал лидер группы Илья Прусикин в интервью русской службе издания BBС (заблокировано в России).

Ранее издание “Фонтанка” опубликовало список нежелательных артистов, который распространяется среди российских организаторов концертов. В него попали музыканты, которые выступили против спецоперации, многие из них уехали за границу.

Кроме того, ранее стало известно, что концертные агентства начали включать в контракты с артистами пункт о запрете политических высказываний со сцены.

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


xeniasmirnovaКсения Смирнова


Фото
Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией)


Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.