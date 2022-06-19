Группа Kalush Orchestra попросила не переносить Евровидение-2023 с Украины

Украинская музыкальная группа Kalush Orchestra попросила дать время для подготовки песенного конкурса «Евровидение» в этой стране в следующем году.
Kalush Orchestra заняла первое место на конкурсе в этом году. По правилам мероприятия страна-победитель перенимает эстафету проведения конкурса на своей территории. Однако Европейский вещательный союз (EBU) принял решение организовать Евровидение в другом государстве из-за недостаточной безопасности для участников на Украине.
«Просто дайте нам немного времени, и мы докажем, что мы можем провести все как надо», — сказал лидер группы Олег Псюк в интервью украинским СМИ.
Второе место на Евровидении в этом году занял исполнитель из Великобритании Сэм Райдер. EBU принял решение проводить конкурс на его родине. Окончательного решения о переносе пока не прозвучало.