Группа Kalush Orchestra попросила не переносить Евровидение-2023 с Украины

Kalush Orchestra заняла первое место на конкурсе в этом году. По правилам мероприятия страна-победитель перенимает эстафету проведения конкурса на своей территории. Однако Европейский вещательный союз (EBU) принял решение организовать Евровидение в другом государстве из-за недостаточной безопасности для участников на Украине.