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Группа истребителей ВВС США F-35 переброшена в Эстонию

Группа истребителей ВВС США F-35 переброшена в Эстонию
Matt Short/Keystone Press Agency/Global Look Press

Истребители пятого поколения F-35 Военно-воздушных сил США прибыли на авиабазу Эмари под Таллином. Они призваны усилить восточный фланг НАТО в Балтийском регионе. Об этом сообщили в пресс-службе Главного штаба эстонских сил обороны.

«Американские истребители пятого поколения F-35 прибыли на авиабазу Эмари под Таллином, чтобы усилить миссию по охране воздушного пространства над странами Балтии», — уточняется в тексте сообщении.

В настоящее время на авиабазе находятся французские истребители Mirage-2000 и бельгийские истребители F-16. Все они выполняют миссию по охране воздушного пространства над странами Балтии.

F-35 НАТО нато страны балтии таллин
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RusNewsToday24
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