Группа истребителей ВВС США F-35 переброшена в Эстонию

Истребители пятого поколения F-35 Военно-воздушных сил США прибыли на авиабазу Эмари под Таллином. Они призваны усилить восточный фланг НАТО в Балтийском регионе. Об этом сообщили в пресс-службе Главного штаба эстонских сил обороны.
«Американские истребители пятого поколения F-35 прибыли на авиабазу Эмари под Таллином, чтобы усилить миссию по охране воздушного пространства над странами Балтии», — уточняется в тексте сообщении.
В настоящее время на авиабазе находятся французские истребители Mirage-2000 и бельгийские истребители F-16. Все они выполняют миссию по охране воздушного пространства над странами Балтии.