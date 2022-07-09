Группа хакеров Killnet сообщила о взломе сайта литовской энергетической компании ESO

Объединение в течение нескольких дней публиковало ссылки на сайты литовских государственных и частных компаний, банков, провайдеров, изданий и государственных порталов. Killnet призывала другие группу к содействию в ликвидации литовской «сетевой инфраструктуры». Железные дороги Литвы ранее прекратили транзит в Калининград некоторых товаров, которые попали под санкции.