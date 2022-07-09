Группа хакеров Killnet сообщила о взломе сайта литовской энергетической компании ESO

Хакеры Killnet заявили о взломе сайта литовской государственной энергетической компании ESO. Группировка сообщила об этом в своем обращении.
Группа Killnet рассказала, что сетевая инфраструктура литовской компании ESO подверглась блокировке 100% экосистемы. Хакеры заявили об этом в своем Telegram-канале.
Объединение в течение нескольких дней публиковало ссылки на сайты литовских государственных и частных компаний, банков, провайдеров, изданий и государственных порталов. Killnet призывала другие группу к содействию в ликвидации литовской «сетевой инфраструктуры». Железные дороги Литвы ранее прекратили транзит в Калининград некоторых товаров, которые попали под санкции.