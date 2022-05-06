Группа «Фрукты» объявила о переносе гастролей шоу «Вечерний Ургант» в Германии на 2023 год

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Солистка группы «Фрукты» Саша Даль сообщила, что концертный тур шоу «Вечерний Ургант» не состоится в Германии в этом году.
По словам участницы музыкального коллектива, поездка планировалась еще два года назад. Перенесенный из-за пандемии концерт должен был состояться в начале июня этого года, но снова был отложен на другое время. Что послужило причиной отмены гастролей этим летом, певица не сообщила.
«Выступление перенесено на 2023 год, и наша группа, как часть коллектива “Вечернего Урганта”, там будет, когда он состоится», — сообщила солистка группы «Фрукты» для «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге».
Известно, что ведущий шоу Иван Ургант покидал страну на какое-то время, но позже вернулся на родину. Его передача на Первом канале не выходила на экраны с конца февраля, и ее дальнейшая судьба до сих пор не известна.