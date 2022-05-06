Группа «Фрукты» объявила о переносе гастролей шоу «Вечерний Ургант» в Германии на 2023 год

По словам участницы музыкального коллектива, поездка планировалась еще два года назад. Перенесенный из-за пандемии концерт должен был состояться в начале июня этого года, но снова был отложен на другое время. Что послужило причиной отмены гастролей этим летом, певица не сообщила.