Группа энтузиастов обнаружила гигантские следы снежного человека шириной 20 сантиметров

Члены сообщества Bigfoot Believers опубликовали фотографии гигантских отпечатков стоп, снятых в ходе одной из вылазок. Как сообщает издание Planet Today, они могут принадлежать снежному человеку.
Энтузиасты отмечают, что следы неизвестного существа, которые предположительно принадлежат йети, впечатались в грунт после дождя. По их словам, ширина отпечатков составляет около 20 сантиметров. Отмечается, что крупные стопы — одна из отличительных черт снежного человека.
Пользователи соцсетей скептически отнеслись к находке членов сообщества. По мнению комментаторов, их доказательства недостаточно убедительны. При этом другие пользователи были удивлены находкой, заявив, что ее можно считать свидетельством существования снежного человека.