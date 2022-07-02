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Группа энтузиастов обнаружила гигантские следы снежного человека шириной 20 сантиметров

Группа энтузиастов обнаружила гигантские следы снежного человека шириной 20 сантиметров
pxhere.com

Члены сообщества Bigfoot Believers опубликовали фотографии гигантских отпечатков стоп, снятых в ходе одной из вылазок. Как сообщает издание Planet Today, они могут принадлежать снежному человеку.

Энтузиасты отмечают, что следы неизвестного существа, которые предположительно принадлежат йети, впечатались в грунт после дождя. По их словам, ширина отпечатков составляет около 20 сантиметров. Отмечается, что крупные стопы — одна из отличительных черт снежного человека.

Пользователи соцсетей скептически отнеслись к находке членов сообщества. По мнению комментаторов, их доказательства недостаточно убедительны. При этом другие пользователи были удивлены находкой, заявив, что ее можно считать свидетельством существования снежного человека.

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