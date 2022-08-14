Группа альпинистов сорвалась с высоты при восхождении на вулкан Кариуайрасо в Эквадоре

Ранее стало известно, что французские альпинисты нашли человеческие останки во время восхождения на тающие ледники Швейцарских Альп. Кроме того, в Бернских Альпах горный гид обнаружил обломки самолета Piper Cherokee, потерпевшего крушение в 1968 году, сообщал телеканал «360».