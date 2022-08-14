Группа альпинистов сорвалась с высоты при восхождении на вулкан Кариуайрасо в Эквадоре

Несчастный случай произошел с группой альпинистов в Эквадоре. Пятнадцать человек сорвались с высоты 20-этажного дома при восхождении на вулкан Кариуайрасо, сообщают сотрудники местных экстренных служб в Twitter.
В результате инцидента трое альпинистов погибли. Остальные туристы получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в больницы городов Риобамба и Амбато. Другие подробности ЧП уточняются.
Ранее стало известно, что французские альпинисты нашли человеческие останки во время восхождения на тающие ледники Швейцарских Альп. Кроме того, в Бернских Альпах горный гид обнаружил обломки самолета Piper Cherokee, потерпевшего крушение в 1968 году, сообщал телеканал «360».