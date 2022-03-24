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Отсутствие самостоятельности во внешней политике, а также попытки продемонстрировать США свою преданность сыграли с Японией злую шутку.

К такому выводу пришел российский политолог Дмитрий Родионов, проанализировав решение Москвы отказаться от продолжения переговоров с Токио по заключению мирного договора. В своей авторской статье, опубликованной на сайте информационного издания RenTV, Родионов подробно рассказал о предпосылках такого решения, а также объяснил, как грубый просчет японцев относительно России навсегда закрыл вопрос Курил.

Дмитрий Родионов в первую очередь напомнил, что накануне Москва жестко отреагировала на решение японских властей ввести новые антироссийские санкции, присоединившись к Западу на фоне специальной операции России по денацификации Украины. Российское руководство обратилось к Токио, объяснив, что не намеренно больше продолжать переговоры по заключению мирного переговоры, а также отказывается от диалога о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.

По словам политолога, Москва неспроста пошла на такие резкие и жесткие меры. Так, российское руководство неоднократно предупреждало Японию о недопустимости введения экономических ограничений, поскольку такие шаги создают крайне опасные прецеденты в двухсторонних отношениях. Несмотря на это, Токио игнорировал все призывы Москвы, что сыграло с японцами злую шутку.

Грубый просчет японцев относительно России навсегда закрыл вопрос Курил. Власти страны совершили серьезную ошибку, доверив свои внешнеполитические принципы США и другим странам Запада. Токио фактически отказалось от собственной независимости, активно поддерживая все требования Вашингтона.

«Не стоит называть решение России несправедливым, писать ноты протеста и вызывать посла на ковер. Не поможет. За что боролись, на то и напоролись», — резюмировал Родионов.

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