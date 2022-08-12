«Грозное оружие»: в армии ДНР рассказали о самых удивительных западных трофеях ВСУ

По его словам, несмотря на неплохие технические характеристики, эффективность этих комплексов в руках украинских военных крайне невелика. Во-первых, им требуется около 15 секунд, чтобы навестись на цель, а этого времени хватает, чтобы танк ушел с линии огня. Во-вторых, Javelin крайне непрост в использовании, а квалифицированных военных в армии ВСУ не так много.