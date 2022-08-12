Многие трофейные образцы вооружений и военной техники НАТО, добытые на оставленных позициях Вооруженных сил Украины, по-настоящему удивило армию ДНР, передает РИА Новости.
Еще в самом начале спецоперации, союзные силы завладели немалым количеством западных ПТУРов, щедро поставляемых ВСУ. Так, противотанковые комплексы Javelin при ближайшем рассмотрении оказались хорошим и точным оружием, признает офицер армии ДНР с позывным Лютый.
По его словам, несмотря на неплохие технические характеристики, эффективность этих комплексов в руках украинских военных крайне невелика. Во-первых, им требуется около 15 секунд, чтобы навестись на цель, а этого времени хватает, чтобы танк ушел с линии огня. Во-вторых, Javelin крайне непрост в использовании, а квалифицированных военных в армии ВСУ не так много.
Положительное впечатление у бойцов из Донецкой Народной Республики оставили и снайперские винтовки Barret M82, обладающие высокой точностью и мощностью. Крайне ценится и «дополнительные трофеи» к этой винтовке — коллиматоры Holosight и Aimpoint.
Говоря о бронетехнике, в ДНР отметили советский танк Т-64, который несмотря на приличный возраст оказался крайне современной машиной: его «начинку» полностью заменили, например, оснастив дальнобойным западным телевизором.
Одним из самых удивительных трофеев стал БТР-4 «Буцефал». Комбат с позывным Крест рассказал, что внутри эта машина напоминала скорее космический корабль.
«В Мариуполе “затрофеили” украинский БТР-4 “Буцефал”. Нарадоваться на него не могли. Внутри — как в космическом корабле. Особая прелесть — дистанционно управляемый боевой модуль с 30-миллиметровой пушкой. Оператор-наводчик контролирует его с планшета. Удобно и очень эффективно. На дистанции до двух километров крайне опасное оружие против легкой бронетехники и пехоты», — поделился впечатлениями донецкий военный.
Утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.