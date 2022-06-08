Гроза обрушится на Петербург в среду

Ухудшение погодных условий ожидается в Петербурге в среду, на город обрушится гроза. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России со ссылкой на специалистов ФГБУ «Северо-Западное УГМС».
По данным синоптиков, 8 июня в Северной столице выдастся дождливым. Вечером местами в городе прогнозируется гроза. При этом температура воздуха днем достигнет +21…+23 градусов. Ветер подует южный, юго-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление понизится.
В связи с ожидающейся грозой спасатели рекомендуют соблюдать осторожность и придерживаться основных правил безопасного поведения. В частности, не стоит по возможности покидать дом, закрыть все окна и не приближаться к электропроводке во время ударов молнии. Также необходимо выключить радио и телевизор, не использовать телефон и другие электроприборы.