Гроза обрушится на Петербург в среду

В связи с ожидающейся грозой спасатели рекомендуют соблюдать осторожность и придерживаться основных правил безопасного поведения. В частности, не стоит по возможности покидать дом, закрыть все окна и не приближаться к электропроводке во время ударов молнии. Также необходимо выключить радио и телевизор, не использовать телефон и другие электроприборы.