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Гроза обрушится на Петербург в среду

Гроза обрушится на Петербург в среду
pexels.com

Ухудшение погодных условий ожидается в Петербурге в среду, на город обрушится гроза. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России со ссылкой на специалистов ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

По данным синоптиков, 8 июня в Северной столице выдастся дождливым. Вечером местами в городе прогнозируется гроза. При этом температура воздуха днем достигнет +21…+23 градусов. Ветер подует южный, юго-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление понизится.

В связи с ожидающейся грозой спасатели рекомендуют соблюдать осторожность и придерживаться основных правил безопасного поведения. В частности, не стоит по возможности покидать дом, закрыть все окна и не приближаться к электропроводке во время ударов молнии. Также необходимо выключить радио и телевизор, не использовать телефон и другие электроприборы.

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