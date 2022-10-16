Григорий Лепс заявил о кризисе в американской культуре

Певец Григорий Лепс считает, что в США наступили тяжелые времена. По его мнению, в Америке наблюдается кризис в культурной сфере.
Исполнитель хита «Рюмка водки на столе» признался, что у него сложилось особое отношение к американцам. В свое время он пытался сотрудничать с западными коллегами.
«Если говорить в широком контексте, то, допустим, в Америке кризис жанра во многих сферах, помимо музыки», — сказал Лепс порталу «На Рублевке и На Новой Риге Life».
Он подчеркнул, что в США проседает сфера кино. Вокалист добавил, что давно не видел достойных фильмов от американцев.