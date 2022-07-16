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Григорий Лепс заявил, что не верит в примирение с бывшей женой-балериной

Григорий Лепс заявил, что не верит в примирение с бывшей женой-балериной
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российский певец Григорий Лепс несколько месяцев назад ввел в ступор многих поклонников новостью о разводе с балериной Анной Шаплыковой. Недавно исполнитель рассказал, возможно ли примирение с бывшей женой, передает StarHit.

По информации источника, Лепс признался, что очень сомневается, насчет примирения с экс-супругой в будущем. Однако, несмотря на развод, бывшие возлюбленные смогли сохранить здоровые дружеские отношения. Они также вместе продолжают воспитывать троих детей.

Российский певец также утонил, что всегда будет помогать Шаплыковой, потому что это является обязанностью настоящего мужчины. А самой Анне исполнитель благодарен за лучшие совместные годы жизни.

Ранее «Народные Новости» сообщали, что президент России Владимир Путин присвоил Григорию Лепсу звание народного артиста России.

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