Григорий Лепс заступился за сбежавшую из РФ Аллу Пугачеву словами об отдыхе

Певец Григорий Лепс прокомментировал резкие и негативные выпады в адрес Аллы Пугачевой. Многие обвиняют артистку после ее слов о спецоперации России, но злиться на нее не нужно, считает Лепс, передает портал «СтарХит».
Отмечается, что Примадонна не делала резких заявлений и никак не высказывалась о событиях на Украине. Лепс добавил, что Пугачева внесла вклад в развитие российского шоу-бизнеса.
«Ну уехали, женщина (Пугачева — Прим. Ред.) отдыхает, что в этом такого. Понимаете, у людей короткая память», — пояснил он.
Критика в адрес Пугачевой стала поступать после того, как она решила уехать из России вместе с супругом Максимом Галкиным — последний, в отличие от Примадонны, позволил себе целую серию высказываний в адрес Родины и россиян.