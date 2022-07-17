Григорий Лепс высказался о выступающих в Донбассе артистах

Российский певец Григорий Лепс высказался о звездах шоу-бизнеса, которые дают концерты в Донбассе, а также приезжают туда в качестве волонтеров.
При этом Лепс сам давал там концерты, но не считает себя «иконой стиля».
«Масса коллег туда ездят, великолепных артистов, блестящих исполнителей. Они там работали честно, откровенно, для людей. Так что вы из меня икону этого стиля не делайте. Я в Донбассе был не одинок», — сообщил исполнитель хита «Она не твоя», которого цитируют «Известия».
В субботу, 16 июля, Лепс отмечает 60-летие. Его уже успел поздравить Николай Басков. Певец отметил, что юбиляр обладает сильной энергетикой и «колоссальным талантом».