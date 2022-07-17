Григорий Лепс высказался о выступающих в Донбассе артистах

«Масса коллег туда ездят, великолепных артистов, блестящих исполнителей. Они там работали честно, откровенно, для людей. Так что вы из меня икону этого стиля не делайте. Я в Донбассе был не одинок», — сообщил исполнитель хита «Она не твоя», которого цитируют «Известия».