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Григорий Лепс тайно перенес операцию накануне 60-летия

Григорий Лепс тайно перенес операцию накануне 60-летия
Агентство «Москва» / Игорь Иванко

Накануне юбилея, который состоялся 16 июля, российский певец Григорий Лепс вновь тайно перенес операцию, передает портал BLITZ+.

По информации источника, данная операция является не первой омолаживающей процедурой 60-летнего Лепса. Дело в том, что ранее исполнитель перенес операцию по пересадке волос. А на это раз он решил прибегнуть к блефаропластике верхних век. Поэтому на ближайших после операционного вмешательства концерта поклонники обратили внимание на краснеющие веки артиста.

Пластический хирург Владимир Плахотин уточнил, что подобное осложнение после процедуры обусловлено образованием рубцов в области век.

«Была сделана блефаропластика верхних век с удалением грыж. Поэтому видим красноватые рубчики. Прошло семь-десять дней с момента операции», — объяснил пластический хирург.

Ранее «Народные Новости» сообщали, журналист Отар Кушанашвили раскрыл секрет успеха Лепса.

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