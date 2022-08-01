Григорий Лепс тайно перенес операцию накануне 60-летия

По информации источника, данная операция является не первой омолаживающей процедурой 60-летнего Лепса. Дело в том, что ранее исполнитель перенес операцию по пересадке волос. А на это раз он решил прибегнуть к блефаропластике верхних век. Поэтому на ближайших после операционного вмешательства концерта поклонники обратили внимание на краснеющие веки артиста.