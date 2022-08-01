Григорий Лепс тайно перенес операцию накануне 60-летия

Накануне юбилея, который состоялся 16 июля, российский певец Григорий Лепс вновь тайно перенес операцию, передает портал BLITZ+.
По информации источника, данная операция является не первой омолаживающей процедурой 60-летнего Лепса. Дело в том, что ранее исполнитель перенес операцию по пересадке волос. А на это раз он решил прибегнуть к блефаропластике верхних век. Поэтому на ближайших после операционного вмешательства концерта поклонники обратили внимание на краснеющие веки артиста.
Пластический хирург Владимир Плахотин уточнил, что подобное осложнение после процедуры обусловлено образованием рубцов в области век.
«Была сделана блефаропластика верхних век с удалением грыж. Поэтому видим красноватые рубчики. Прошло семь-десять дней с момента операции», — объяснил пластический хирург.
Ранее «Народные Новости» сообщали, журналист Отар Кушанашвили раскрыл секрет успеха Лепса.