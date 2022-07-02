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Григорий Лепс сбежал с выпускного дочери в МГИМО

Григорий Лепс сбежал с выпускного дочери в МГИМО
Агентство «Москва» / Андрей Любимов

Певец Григорий Лепс посетил выпускной дочери Евы в университете МГИМО. Наследница артиста получила диплом журналиста-международника.

Видео с праздничного мероприятия появилось в Сети. Лепс в ролике наблюдает, как его дочери вручают корочку о высшем образовании. Однако сразу после того как наследница получила диплом, артист покинул зал, передает Telegram-канал Super.

После вручения диплома наследница певца отправилась на вечеринку с друзьями. Девушка посетила один из московских баров в белом платье с вырезами на боках.

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RusNewsToday24
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