Григорий Лепс признался, что после развода поселился в офисе

Российский певец Григорий Лепс признался, что после расставания с супругой ему пришлось жить в офисе, который находится недалеко от семейного дома.
Лепс признал, что причиной развода стало его поведение, передает Telegram-канал «Звездач». Исполнитель сильно обидел супругу, и теперь фактически поселился в офисе. Он приходит домой иногда, но на ночь не остается.
О разводе Лепса с Анной Шаповальской стало известно в конце прошлого года. Пара не комментировала причины расставания, но в одном из интервью Лепс говорил, что винит себя в разрыве отношений.