Григорий Лепс потратил на омолаживающие процедуры более полумиллиона рублей

Поклонники певца Григория Лепса отметили значительные изменения во внешности музыканта. Благодаря спорту Лепс сбросил 15 килограмм и стал выглядеть подтянутым. На следующем этапе он добавил пластическую хирургию.
По оценкам экспертов, исполнитель потратил на пластические манипуляции около 500 тысяч рублей. Певец не скрывает, что прибегает к услугам хирургов. Музыкант сделал блефаропластику, а также подтянул овал лица.
Печальный развод повлиял на исполнителя: он изменил свой образ жизни. Сейчас музыкант рассказывает, что проходит расстояние в 20 километров, плавает в бассейне. Грядущим позитивным событием должно стать празднование юбилея. Актеру в этом году исполнится 60 лет.