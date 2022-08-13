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Григорий Лепс потратил на омолаживающие процедуры более полумиллиона рублей

Григорий Лепс потратил на омолаживающие процедуры более полумиллиона рублей
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Поклонники певца Григория Лепса отметили значительные изменения во внешности музыканта. Благодаря спорту Лепс сбросил 15 килограмм и стал выглядеть подтянутым. На следующем этапе он добавил пластическую хирургию.

По оценкам экспертов, исполнитель потратил на пластические манипуляции около 500 тысяч рублей. Певец не скрывает, что прибегает к услугам хирургов. Музыкант сделал блефаропластику, а также подтянул овал лица.

Печальный развод повлиял на исполнителя: он изменил свой образ жизни. Сейчас музыкант рассказывает, что проходит расстояние в 20 километров, плавает в бассейне. Грядущим позитивным событием должно стать празднование юбилея. Актеру в этом году исполнится 60 лет.

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