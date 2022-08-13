Григорий Лепс потратил на омолаживающие процедуры более полумиллиона рублей

Печальный развод повлиял на исполнителя: он изменил свой образ жизни. Сейчас музыкант рассказывает, что проходит расстояние в 20 километров, плавает в бассейне. Грядущим позитивным событием должно стать празднование юбилея. Актеру в этом году исполнится 60 лет.