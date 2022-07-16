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Григорий Лепс объяснил, зачем ему понадобились права на песни Шатунова

Григорий Лепс объяснил, зачем ему понадобились права на песни Шатунова
Агентство «Москва» / Кирилл Зыков

Популярный российский певец Григорий Лепс разъяснил свои намерения о покупке прав на песни покойного певца «Ласкового мая» Юрия Шатунова.

Лепс уточнил, что он пока только ведет переговоры о покупке прав, и не очень уверен в успехе. Даже в случае удачи, артист не собирается исполнять хиты Шатунова самостоятельно.

«У меня такой голос, что эти песни не для меня. Шатунов, царствие ему небесное, был замечательным артистом. Я просто хотел приобрести 3-4 произведения не для себя, а для молодого поколения», — цитирует Григория Лепса «АиФ».

Напомним, российский певец, бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скончался в возрасте 48 лет 23 июня. По предварительным данным, исполнитель умер после обширного инфаркта в карете скорой помощи.

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RusNewsToday24
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