Григорий Лепс объяснил, зачем ему понадобились права на песни Шатунова

Популярный российский певец Григорий Лепс разъяснил свои намерения о покупке прав на песни покойного певца «Ласкового мая» Юрия Шатунова.
Лепс уточнил, что он пока только ведет переговоры о покупке прав, и не очень уверен в успехе. Даже в случае удачи, артист не собирается исполнять хиты Шатунова самостоятельно.
«У меня такой голос, что эти песни не для меня. Шатунов, царствие ему небесное, был замечательным артистом. Я просто хотел приобрести 3-4 произведения не для себя, а для молодого поколения», — цитирует Григория Лепса «АиФ».
Напомним, российский певец, бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скончался в возрасте 48 лет 23 июня. По предварительным данным, исполнитель умер после обширного инфаркта в карете скорой помощи.