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Григорий Лепс намекнул на возможный уход со сцены

Григорий Лепс намекнул на возможный уход со сцены
Агентство «Москва» / Кирилл Зыков

Российский певец Григорий Лепс в скором времени может объявить о завершении карьеры. Об этом он намекнул в ходе программы «Светская хроника» на «Пятом канале».

По словам музыканта, его уход со сцены может случиться совсем не из-за болезни, а от старости. Лепс указал, что в России многие его коллеги по «цеху» в силу возраста завершили свои карьеры.

Он признался, что не хочет «мучить зрителя некачественным вокалом», когда будет старым.

«Есть множество примеров, когда довольно пожилые люди, преклонного возраста, которые не могут петь, все равно пытаются это сделать. Я думаю, что мне не нужно этого», – заявил Лепс.

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